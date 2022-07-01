2022/07/01 | 10:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية تكشف عن حالة الطقس..ارتفاع جديد لدرجات الحرارة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية تكشف عن حالة الطقس..ارتفاع جديد لدرجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية تكشف عن حالة الطقس..ارتفاع جديد لدرجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).