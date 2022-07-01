حادث سير يودي بحياة شعراء اثنين في بغداد

2022/07/01 | 10:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الجمعة بمصرع شعواء اثنين نتيجة حادث سير في بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “حادث سير ادى الى وفاة كل من الشعراء (زيد السومري/علي مهدي) في احد طرق العاصمة بغداد.واضاف ” تم نقلهم الى مستشفى الشيخ زايد وفق اجراءات اصولية.

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