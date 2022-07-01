الصحة: لا يوجد أي نقص في علاج مرضي الفشل الكلوي والثلاسيميا

2022/07/01 | 10:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاجأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن توفير علاج مرضي الفشل الكلوي والثلاسيميا، فيما أشارت الى الاعتماد على بعض المصانع المحلية لتوفير علاج الثلاسيميا.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك توفراً بعلاج الفشل الكلوي ولا يوجد أي نقص"، مبيناً أن "هناك مراكز مخصصة لعلاج الفشل الكلوي في جميع المحافظات، حيث يعمل كل مركز بثلاث وجبات عمل ليل نهار وحتى في أيام الأعياد والعطل".وبشأن مرض الثلاسيميا، ذكر البدر أنه "لا يوجد أي نقص في المستلزمات الطبية لمرض الثلاسيميا"، مبيناً أنه "في بعض الأحيان يحدث تلكؤ خارج عن إرادة وزارة الصحة".وتابع أن "كل مراكز الثلاسيميا تعمل حالياً بشكل جيد والأدوية متوفرة من عدة مناشئ"، موضحاً "أننا نعتمد على بعض المصانع المحلية في عدد من الأدوية المهمة ".وبين البدر أن "لدى الوزارة استراتيجية نعمل عليها"، موضحاً أنه "إذا كانت لدينا مشاكل خارج عن إرادتنا كنقص في التمويل سيكون هناك خلل في تقديم الرعاية الطبية".

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