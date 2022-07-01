2022/07/01 | 10:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر مقرب من المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، أن المدرب البرتغالي رفض تدريب المنتخب الوطني العراقي.وقال المصدر لـ”ايرث نيوز” إن “المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، رفض تدريب المنتخب الوطني العراقي والتواجد في بغداد والعراق ليس ضمن خططه”.وبين ان “الاخبار التي أشارت إلى الاتفاق مع المدرب غير صحيحة، كونه ينتظر عرضاً من أحد […]

ظهرت المقالة مقرب منه: كيروش رفض تدريب أسود الرافدين..



أخبار الاتفاق معه غير صحيحة أولاً على ايرث نيوز.

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