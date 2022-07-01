انتحار ضابط في البيشمركة ووالده اللواء يصدر توضيحا بعد اتهامه بقتل نجله

2022/07/01 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أعلن اللواء في قوات البيشمركة زريان شيخ وساني، اليوم الجمعة، بأن نجله الذي يحمل رتبة رائد في القوات ذاتها أقدم على الإنتحار وذلك في محل إقامته بقضاء شقلاوة في محافظة أربيل.

وقال شيخ وساني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "حادثة مؤلمة وقعت علينا والمتمثلة بوفاة أبني (شهيد زريان شيخ وساني) الجميع أخطأ التقدير بهذه الحادثة ولم يتحر المعلومات الدقيقة فيها".

وخاطب اللواء وسائل الإعلام والصفحات قائلا إنه "بشكل خاطئ ومن دون العودة إلى مبادئ أخلاق المهنة ارتكبتم خطأ التشهير بحقنا لذا فنحن مضطرون لتقديم شكوى في المحكمة ضد أي حساب أو صفحة قامت بالتشهير بنا وبأسرتنا".

مستدركاً بالقول إن "أبني أقدم على قتل نفسه ولم يقم أحد بقتله".

وتناقلت وسائل إعلام،خبر مفاده ان المذكور آنفا كان قد قتل على يد جهة مجهولة.

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