نزاع عائلي ينتهي بمقتل رجل اربعيني في ديالى

2022/07/01 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

قتل مدني بالاربعين من عمره، اليوم الجمعة، إثر نزاع عائلي اندلع في محافظة ديالى.

وقال مصدر امني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "مدنياً قتل بآلة حادة إثر نزاع عائلي اندلع جنوب غرب بعقوبة بمحافظة ديالى".

وأضاف ان "القوات الأمنية بدأت بالتحقيق بالحادث على الفور، فيما تم نقل الجثة للطب العدلي".

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