توصيات جديدة بأهمية النوم الجيد على صحة القلب.. ما هي؟

2022/07/01 | 11:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا احتجت لسبب آخر كي تقتنع بضرورة أخذ قسط كافٍ من النوم، فهو: النوم الجيد سيساعدك في الحفاظ على صحة قلبك.

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