2022/07/01 | 11:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد تستمر عجلة الدوري الممتاز بكرة القدم، بالدوران بإقامة مباراة واحدة مساء اليوم الجمعة.وضمن منافسات الاسبوع الـ38 والاخير من الدوري الممتاز، سيواجه فريق نفط ميسان نظيره زاخو على ملعب ميسان.ويدرس فريق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نفط ميسان يواجه زاخو في دوري الكرة الممتاز مساء اليوم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط ميسان يواجه زاخو في دوري الكرة الممتاز مساء اليوم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط ميسان يواجه زاخو في دوري الكرة الممتاز مساء اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).