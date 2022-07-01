2022/07/01 | 11:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة اتهمت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، يوم الجمعة، بشكل غبر مباشر، جارتها الجنوبية بالمسؤولية عن تفشي كوفيد-19 في البلاد.وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، إن أول تفش تشهده لمرض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية بالتسبب في تفشي كورونا المركز الخبري الوطني.

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