2022/07/01 | 11:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهارا مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن في المنطقتين الوسطى […]

ظهرت المقالة الانواء الجوية: تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية: تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية: تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).