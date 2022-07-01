2022/07/01 | 11:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QqDHdBbiy2k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خان ضاري ينبض بالحياة مجددا!‎‎) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خان ضاري ينبض بالحياة مجددا!‎‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).