2022/07/01 | 11:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NZArUdTlKb4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيئة الحج العراقية تنهي تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة؛ استعداداً لبدء مناسك الحج.) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيئة الحج العراقية تنهي تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة؛ استعداداً لبدء مناسك الحج.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).