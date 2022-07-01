الصين تحتفل بالذكرى 25 لاستعادة هونغ كونغ من بريطانيا

2022/07/01 | 11:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت هونغ كونغ اليوم الجمعة احتفالات لإحياء ذكرى 25 عاماً على إعادتها من بريطانيا إلى الصين.

ورُفع علم هونغ كونغ إلى جانب علم الصين في الاحتفال في فيكتوريا هاربور.

وكانت المدينة تشهد احتجاجات سنوية كبيرة في هذه الذكرى، ولكن منذ إدخال قانون الأمن القومي الصارم، ليمر العام الثالث على التوالي دون مسيرة احتجاجية.

وهونغ كونغ مستعمرة بريطانية سابقة قبل إعادتها إلى الصين في 1 يوليو (تموز) 1997.

وتضمن التسليم اتفاقاً على أن يكون حكم هونغ كونغ بموجب مبدأ “دولة واحدة ونظامان”، وتطمين سكانها وعددهم 7 ملايين نسمة على احتفاظ الإقليم بمستوى عال من الحكم الذاتي والحريات السياسية حتى 2047.

ولكن منذ فرض قانون الأمن القومي، يقول العديد من النقاد إن قاعدة “دولة واحدة، ونظام واحد” هي التي أصبحت تطبق فعلياً.

كما يشهد الاحتفال تنصيب الرئيس التنفيذي الجديد لهونغ كونغ جون لي.

وسافر الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى هونغ كونغ أمس الخميس في زيارة تستغرق يومين لحضور الاحتفالات.

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