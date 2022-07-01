صندوق النقد الدولي يخصص 183 مليون دولار للأردن

2022/07/01 | 11:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن إتاحة 183 مليون دولار أمريكي للأردن بشكل فوري ضمن برنامج “التسهيل الائتماني الممدد”، متعهداً بمواصلة دعمه في ظل الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية.وذكر الصندوق في بيان له أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 الخاصة بالأردن، والمراجعة الرابعة في […]

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