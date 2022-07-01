شاخوان عبدالله يلقي كلمة العراق في مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية

2022/07/01 | 11:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد ألقى نائب رئيس البرلمان رئيس الوفد العراقي شاخوان عبدالله، اليوم الجمعة، كلمة العراق في مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية المنعقد في أذربيجان.وقال عبد الله في كلمته حسب بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/: “مع […]

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