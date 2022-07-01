الديوانية تتخذ إجراءً يخص بيع واستئجار واجهات المدارس

2022/07/01 | 11:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية- واع - صفات العزاوي أعلنت محافظة الديوانية،اليوم الجمعة،عن اتخاذ إجراءات لرفع التجاوزات أمام المدارس في مركز المحافظة.وقال معاون مدير تربية الديوانية علي هويدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"المديرية اتخذت إجراءات قانونية تمنع بيع أو استئجار واجهات المدارس"، مؤكداً أن"المديرية طالبت الجهات المختصة برفع المتجاوزين والحفاظ على الواقع التربوي في تلك المدارس". من جانبه أكد مدير بلدية الديوانية حيدر مرزوق لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "البلدية ستعمل على رفع التجاوزات عن واجهات المدارس وبدء عملية تنظيفها وتشجيرها لتكون بأجمل صورة تناسب الواقع التربوي".وأوضح أحد سكان محافظة الديوانية عبد الكريم مازن لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن"مدارس مركز محافظة الديوانية تعاني من التجاوز من قبل بعض أصحاب الأكشاك والبسطات ،إذ أن أصوات الباعة أثرت على عملية التعليم في تلك المدارس كما وأنها ظاهرة غير حضارية".

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