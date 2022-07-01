بعد ساعتين على ارتكابها..اعتقال متهم بجريمة بشعة في ديالى

2022/07/01 | 11:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى أعلن مصدر امني، الجمعة، عن اعتقال متهم بارتكاب جريمة بشعة في ديالى.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/، إن “قوة أمنية من الشرطة نجحت في اعتقال متهم بجريمة قتل صاحب محل لبيع العطور في ناحية بني سعد(22كم جنوب غرب بعقوبة) بعد ساعتين على ارتكابها عقب محاصرة موقع الحادث وتفتيش بعد الاماكن”.وأضاف المصدر، […]

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