ديالى.. اصابة 5 من أسرة واحدة بينهم طفلين بحادث سير غرب بعقوية

2022/07/01 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

مصدر طبي لبغداد اليوم: اصابة 5 من اسرة واحدة بينهم طفلين في حادث تصادم تصادم مركبة بسياج مجسر المفرق غرب بعقوبة علما ان حالة احد المصابين حرجة وتم نقلهم الى مستشفى بعقوبة لتلقي العلاج حاليا

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