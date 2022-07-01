الأنواء تتوقع ارتفاعا في درجات الحرارة مع تصاعد للغبار

2022/07/01 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهارا مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن في المنطقتين ابوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ، أما درجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "الطقس ليوم الاحد سيكون صحواً الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ، بينما سترتفع درجات الحرارة عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية،وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأوضح، أن "طقس البلاد ليومي الاثنين والثلاثاء المقبلين سيكون صحوا حار والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحوا، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

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