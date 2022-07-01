حادث سير ’مروع’ ينهي مسيرة شاعرين شابين في بغداد

2022/07/01 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بوفاة شاعرين شابين إثر حادث سير في بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "الشاعرين الشابين علي مهدي وزيد السومري لقيا مصرعهما إثر حادث سير عند زيارتهما العاصمة بغداد".

هذا ولم يذكر المصدر أي تفاصيل أخرى بشأن ملابسات الحادث.

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