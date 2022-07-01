2022/07/01 | 11:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير النفط الإيراني، جواد اوجي، من التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، لافتًا إلى أن الأخيرة بحاجة إلى زيادة ضخ النفط الإيراني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط الإيراني يحذر من التقلبات ويؤكد: الأسواق بحاجة لنفط إيران) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط الإيراني يحذر من التقلبات ويؤكد: الأسواق بحاجة لنفط إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).