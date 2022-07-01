خشان: قانون الانتخابات في العراق مثل “الكلينكس”

2022/07/01 | 11:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الجمعة، قانون الانتخابات في العراق بـ”الكلينكس”.وكتب خشان على تويتر، وتابعته وكالة ايرث نيوز، قائلا إن “قانون الانتخابات في العراق مثل الكلينكس، يستخدم لمرة واحدة.والإصلاح السياسي لا يبدأ بغير سن قانون انتخاب مستقر يمكن المفوضية من أن تكون جاهزة لإجراء الانتخابات في مدة اقصاها ستين يوما، […]

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