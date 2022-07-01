انتحار شرطي داخل السفارة اليونانية في بغداد - عاجل

2022/07/01 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإقدام شرطي على الانتحار بعد إطلاق النار على نفسه داخل السفارة اليونانية في منطقة المنصور ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شرطياً منسوباً لحماية المنشات، أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل السفارة اليونانية في منطقة المنصور".ولم يكشف المصدر مزيداً من التفاصيل، تخص أسباب إقدام الشرطي على الانتحار وقتل نفسه.

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