أردوغان: لن نقدم على عملية عسكرية غير مفهومة للمجتمع الدولي

2022/07/01 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان بلاده لن تقدم على القيام بعملية غير مفهومة لدى المجتمع الدولي.

وقال اردوغان في تعليق على العملية العسكرية المحتملة في مناطق شمال سوريا ومن بينها منبج وتل رفعت والتي هدد الرئيس التركي بإطلاقها منذ آيار الماضي قال ان تركيا ستجري عملية بشكل يتفهمه المجتمع الدولي مضيفا ان لبلاده خبرة في هذا المجال على حد تعبيره.

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