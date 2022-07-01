صور أقمار صناعية تكشف

2022/07/01 | 11:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع معهد البحرية الأميركية صورا لأقمار صناعية أظهرت بدء إيران ببناء ما يبدو وكأنه زورق صاروخي شبحي جديد.

ويتميز القارب الذي قد يكون لديه القدرة على حمل الصواريخ بإمكانياته في التخفي مقارنة بأنواع أخرى تمتلكها إيران.

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