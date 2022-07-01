اعتقال نحو ألف مهرّب للوقود خلال ستة أشهر

2022/07/01 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول أمني عن اعتقال نحو ألف متهم

بتهريب الوقود منذ بداية العام الحالي،

مشدداً على أن المهربين يستخدمون

أساليب ملتوية في عملياتهم.

وقال مدير شرطة الطاقة اللواء غانم

الحسيني، في تصريح تلفزيوني ،

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