الدبلوماسية العراقية بعد 2003: إعادة توجيه أم ضياع البوصلة؟

2022/07/01 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن الجنابي

(جزء- 7) *

كان الصراع على الزعامة عربياً مع

الرئيس السوري حافظ الأسد مريراً

ودامياً وشديد الحساسية، لأنه صراع

حزبي وفي القلب من تنظيم حزب البعث

وايديولوجيته الجامدة.



إمتد الصراع

بشك

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