20 وظيفية شاغرة منذ 15 سنة في محافظة عراقية

2022/07/01 | 11:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف مسؤول حكومي، الجمعة، عن وجود أكثر من 20 وظيفة شاغرة في ديالى منذ 15 سنة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/، إن “أكثر من 20 وظيفة مختار في الضواحي الغربية لمدينة بعقوبة شاغرة منذ 15 سنة ولم تفلح كل جهودنا في سد الفراغات رغم رسائلنا المتكررة”.وأضاف الحيالي، […]

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