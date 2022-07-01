استطلاع: أكثر من ربع الأمريكيين يشعرون أنه من الضروري حمل السلاح ضد الحكومة

2022/07/01 | 11:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أفاد استطلاع للرأي أن أكثر من ربع سكان الولايات المتحدة يشعرون بالتباعد الشديد عن حكومتهم لدرجة أنهم يشعرون أنه قد يكون “من الضروري قريبا حمل السلاح” ضدها.وهذا الاستطلاع الذي شمل 1000 […]

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