خبير ينصح بتجنب عدد من الأطعمة لإطالة العمر

2022/07/01 | 11:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أشار خبير صحي إلى مجموعة من الأطعمة التي سيؤدي رفض تناولها إلى زيادة متوسط العمر.ونصح الخبير أندريه بروديوس، بإيقاف تناول اللحوم المصنعة حيث سيساعد ذلك في إطالة العمر.وسمى الخبير عددا من المواد التي تدخل بصناعتها وتكوينها هذه اللحوم، مثل النقانق والسلامي واللحوم المعلبة، مرجعا ضرر هذه اللحوم لكثرة الملح الذي يدخل […]

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