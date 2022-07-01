تعرف على مباريات اليوم من بطولة أندية العراق للكرة الطائرة الشاطئية

2022/07/01 | 12:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تستكمل اليوم الجمعة، منافسات بطولة أندية العراق للكرة الطائرة الشاطئية بإقامة 20 مباراة على ملاعب الشعب في العاصمة الحبيبة بغداد بمشاركة 24 فريق من عموم مدن العراق.وأسفرت نتائج يوم أمس الخميس عن فوز الشطرة على الطوز في المباراة الافتتاحية بشوطين دون رد وحقق جنوب الموصل فوزاً مهماً على نينوى بشوطين دون مقابل […]

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