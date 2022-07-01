صندوق الاستثمارات السعودي يطلق شركة تأجير الطائرات

2022/07/01 | 12:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلن صندوق الاستثمارات السعودي عن إطلاق شركة تأجير الطائرات AviLease، والتي تهدف لتطوير صناعة الطيران في السعودية عبر التوسع في مجال تأجير الطائرات.

وستعمل AviLease على توسيع عملياتها من خلال شراء الطائرات وإعادة تأجيرها، إضافةً لطلبات الشراء المباشر من الشركات المصنعة للطائرات، كما سيكون للشركة جانب استثماري يشتمل على عمليات الاستحواذ على المحافظ والشركات.

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