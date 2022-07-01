2022/07/01 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أفاد مصدر أمني،اليوم الجمعة، بأن قيادة عمليات بغداد تحقق في واقعة انتحار شرطي داخل مبنى السفارة اليونانية ببغداد.وقال المصدر، إن “منتسبا في حماية المنشآت يبلغ من العمر 38 عاماً انتحر بإطلاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتحار شرطي داخل مبنى السفارة اليونانية ببغداد المركز الخبري الوطني.

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