شريط -بدون رصاص- أو بطالة الشباب وانسداد الآفاق - إبراهيم العثماني

2022/07/01 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_العثماني مقـــــــــــــــدّمة: إن كلام الشباب على واقع الشباب فيه من اليسر قدر ما فيه من العسر، وفيه من الذاتي قدر ما فيه من الموضوعي، وبقدر ما يشخّص الموجود يتوق إلى المنشود ولا يصرفه تركيزه على الواقعي عن ملامسة الخيالي.



وقد حفز هذا الواقع جمعا من الشّبّان إلى تشريحه فنيا ومعالجته سينيمائيا لإبراز ما يمور في هذا العالم الصّاخب والمتناقض، وكشف أهم مشاغل الشباب وطموحاته وآماله وخيب ......





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