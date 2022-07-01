صِراعٌ طبقي - امين يونس

2022/07/01 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس ـ أريد أن أسألك : متى في إعتقادك سينهض الناس مُطالبين بالتغيير ؟ ومَنْ سيقوم بذلك ؟ وهل سيبدأ الأمر في بغداد أو في أربيل ؟ * يا لكَ مِن مجنونٍ يا حمكو … هذا ليسَ سؤال ، أنهُ مجموعة أسئلة صعبة ، دفعة واحدة .ـ لا تتهرب من الإجابة … حسناً هل تعتقد ان الشيعة سينتفضون أم السُنة أو الكُرد ؟ * لا أتفقُ معك ياحمكو ، في هذا التصنيف الخبيث ، الذي عّودونا عليه منذ 2003 وحتى قبل ذلك .



نعم أرى أ ......





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