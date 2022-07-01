اسم العراق عبر التاريخ: الأصل والترجمة - علاء اللامي

2022/07/01 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي إن استقراء وتحليل جذور اسم "العراق"، ومناقشة النظريات العلمية حوله وربطه علمياً بجذره الجزيري "السامي"، يرتبط أولا وقبل كل شيء بحقيقة وجود هذا الاسم في القرن الثامن قبل الميلاد بصيغة "أراكيا/ أراقيا" في الوثائق الآشورية التي نشرها وحللها العالم والمؤرخ الأميركي ألبرت أولمستيد صاحب كتاب (HISTORY OF ASSYRIA).



وهذا التوثيق الآثاري " الأركيولوجي" الذي يقدمه أولمستيد يمكن أن يلخص لنا وبشكل غير قابل للد ......





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