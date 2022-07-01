(بغداد اليوم) تفتح مع وزير النقل ملف ميناء الفاو.. المُنجز والمتبقي

2022/07/01 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الجمعة، عدم شمولها بأي تخصيصات مالية ضمن قانون الأمن الغذائي لكنها بينت ان وزير التخطيط وفر تخصيصات لميناء الفاو من خلال المنجز على الأرض من المشروع .وقال وزير النقل ناصر حسين بندر لـ(بغداد اليوم ) ان "وزير التخطيط منحنا 200 مليون دولار كمبلغ مالي للمشروع وهناك مبالغ كبيرة ستخصص حسب الذرعات والمنجز على الأرض لغرض إكمال تعهدات الوزارة بتسليم المبالغ للشركة المنفذة".

واوضح، ان "مدير شركة دايو الكورية زاره في الأيام الماضية وتعهد بأن يكتمل الميناء بعد عامين من الان وقبل موعد افتتاحه لكن النفق الذي يعتبر ضمن مشاريع الميناء سيفتتح بالموعد المقرر له".

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