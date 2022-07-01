زرافة تنقذ حياة أخرى في حديقة حيوانات مختلفة.. شاهد كيف

2022/07/01 | 12:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدخّل موظفو حديقة حيوانات في مدينة أوماها الأمريكية للمساعدة بإنقاذ حياة زرافة صغيرة في حديقة حيوانات بمدينة لينكولن.

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