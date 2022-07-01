خلال 2022..أنقرة استخدمت المسيرات “11 مرة ” في قصف أهداف داخل العراق

2022/07/01 | 12:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف الخبير الأمني جواد الزهيري، الجمعة، عن استخدام أنقرة الطائرات المسيرة 11 مرة في قصف أهداف داخل العراق خلال 2022.وقال الزهيري في حديث لـ/ المعلومة/، إن “2022 شهد استخدام انقرة المسيرات في تنفيذ 11 عملية قصف لأهداف اغلبها مدني في العراق في خطوة تصعيدية تدلل على وجود أجندة كبيرة لإدارة الرئيس التركي […]

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