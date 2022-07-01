اليوم.. 20 مباراة في بطولة أندية العراق للكرة الطائرة الشاطئية

2022/07/01 | 12:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستكمل اليوم الجمعة، منافسات بطولة أندية العراق للكرة الطائرة الشاطئية بإقامة 20 مباراة على ملاعب الشعب في العاصمة الحبيبة بغداد بمشاركة 24 فريق من عموم مدن العراق.

وأسفرت نتائج يوم أمس الخميس عن فوز الشطرة على الطوز في المباراة الافتتاحية بشوطين دون رد وحقق جنوب الموصل فوزاً مهماً على نينوى بشوطين دون مقابل وفاز نفط ميسان على الكوفة بالنتيجة ذاتها وحقق الصديقية فوزاً مستحقاً على المقدادية بشوطين لواحد كما هزم سنجار منافسه الانبار بشوطين لواحد وانتصر مصافي الشمال على الجيش بشوطين دون مقابل.

وحقق الهاشمية فوزاً مهما على فريق الحسين بشوطين دون رد وتغلب الشطرة بصعوبة على هبهب بشوطين لواحد وخسر جنوب الموصل أمام القاسم بشوطين دون رد وتمكن هيت من التغلب على نفط ميسان بشوطين دون رد واختتم اليوم الاول فريق المقدادية المباريات بالفوز على الهندية بشوطين لواحد.

وقاد المباريات إلى بر الامان طاقم تحكيمي مميز يتألف من الدولي جاسم صافي والاتحادي احمد حسن وهيثم علي وأحمد صبار والدكتور محمد ضايع.

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