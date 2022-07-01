"المركزي" العراقي يعلن تطبيق إجراءات مُلزمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

2022/07/01 | 12:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، عن إجراءاته في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً إصداره كذلك قرارات ملزمة بهذا الصدد.وقال ممثل مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي حسين المقرم لوكالة الأنباء …

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