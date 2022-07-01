2022/07/01 | 12:39 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: انخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الأساسي وهو مؤشر التضخم المفضل للفدرالي إلى 4.7% على أساس سنوي في مايو/ أيار مقارنة بـ4.9% في أبريل.
ويعتبر هذا الانخفاض الرابع على التوالي، حسبما ذكر موقع CNBC عربية، اليوم الجمعة.
وكان قد كرر رئيس مجلس …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي إلى 4.7% في مايو) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ويعتبر هذا الانخفاض الرابع على التوالي، حسبما ذكر موقع CNBC عربية، اليوم الجمعة.
وكان قد كرر رئيس مجلس …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي إلى 4.7% في مايو) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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