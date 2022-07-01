انخفاض مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي إلى 4.7% في مايو

2022/07/01 | 12:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الأساسي وهو مؤشر التضخم المفضل للفدرالي إلى 4.7% على أساس سنوي في مايو/ أيار مقارنة بـ4.9% في أبريل.ويعتبر هذا الانخفاض الرابع على التوالي، حسبما ذكر موقع CNBC عربية، اليوم الجمعة.وكان قد كرر رئيس مجلس …

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