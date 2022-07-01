الامام الجواد (ع)وبناء الجماعة الصالحة

2022/07/01 | 12:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صفية الجيزاني

لقد سعى أئمتنا عليهم السلام الى تحقيق

عزة الاسلام والمسلمين من خلال مواقفهم

وتحركاتهم الحكيمة والوصول الى الهدف

المطلوب على احسن وجه، وهكذا سار امامنا

الجواد عليه السلام على نهج آب

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