الأردن.. الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين نائبا للملك

2022/07/01 | 12:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الأمير فيصل بن الحسين، الجمعة،

اليمين الدستورية، نائبا للملك الأردني

عبد الله الثاني، بحضور هيئة وزارية،

وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية"

ويذكر أن الامير فيصل بن الحسين بن

طلال، هو ثاني أبنا

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