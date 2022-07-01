2022/07/01 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد اعلنت هيأة المنافذ الحدودية ، اليوم الجمعة ، الاستمرار بتفعيل الانظمة الالكترونية في المنافذ كافة بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة للتحول الرقمي نحو الحوكمة الإلكترونية .وذكر بيان للهيأة ،تلقاه /المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفعيل برنامج تدقيق شهادة المنشأ والفاتورة التجارية في مركز كمرك الشلامجة المركز الخبري الوطني.

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