الحشد الشعبي يكمل المرحلة الاخيرة من تأمين اقدم طرق نفط العراق

2022/07/01 | 12:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الجمعة 1 تموز 2022، عن اكمال المرحلة...

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