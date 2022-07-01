2022/07/01 | 12:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qJWe0lDBHTo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزيادي: الصدر يرى برهم صالح لم يؤد مهامه) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الزيادي: الصدر يرى برهم صالح لم يؤد مهامه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).