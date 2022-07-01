رونالدو يقلب الطاولة على متهمته بالاغتصاب.. ويطالب بتعويض

2022/07/01 | 12:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وفريقه القانوني من القاضية جينيفر دورسي بتغريم محامي كاترين مايورغا، ليزلي مارك ستوفال، بتعويض قدره 626 ألف دولار.وأمام القاضية دورسي طلب محامي رونالدو بيتر كريستيانسن، بتعويض نجم مانشستر يونايتد لقاء الاتهامات والدعاوى التي وجهت إليه في قضية “الاغتصاب المزعومة”، والتي أقامتها مايورغا بحق “الدون”.وكانت دورسي قد […]

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ويطالب بتعويض أولاً على ايرث نيوز.

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