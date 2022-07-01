“بعد فقدان بريقها”..النخيل يدعو للاهتمام بالإذاعة العراقية عبر مناسبة سنوية

2022/07/01 | 12:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعا مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، الجمعة، إلى المزيد من الاهتمام والرعاية بالإذاعة العراقية بعد فقدان بريقها خلال الفترة الماضية خلال ذكرى تأسيس إذاعة بغداد في الأول من تموز 1936.وقال النخيل في بيان تلقته / المعلومة /، إن “المركز يتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى الوسط الإذاعي ولاسيما الزملاء الأعزاء في إذاعة جمهورية […]

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