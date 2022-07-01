2022/07/01 | 12:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاطاحة بمتهم سرق 6 الاف دولار و35 موبايل من احدى شقق بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/01 | 12:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بمتهم سرق 6 الاف دولار و35 موبايل من احدى شقق بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بمتهم سرق 6 الاف دولار و35 موبايل من احدى شقق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).